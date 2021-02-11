Anamur Belediyesi ilçede tropikal meyve üretimini arttırmayı hedefliyor

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede tropikal meyve üretimini arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kılınç, yazılı açıklamasında, muz üretimiyle öne çıkan ilçede son dönemde tropikal meyve yetiştiriciliğinin de arttığını kaydetti.

Çiftçilerin, bu alanda desteklenmesi halinde ilçenin tropikal ürün ihracatı yapabileceğini aktaran Kılınç, "Türkiye'de üretilen 500 bin ton muzun yarısı Anamur'da üretiliyor. Anamur dışında Antalya'nın ilçelerinde de muz yetiştiriciliği yapılabildiği için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye ihtiyacı olan muzu kendisi üretir hale gelecek. Dolayısıyla muz üreten çiftçilerimizde alternatif tarım ürünlerine yönelmeye başladı." ifadesini kullandı.

Kılınç, ilçede avokado, mango, ejder meyvesi ve papaya gibi tropikal meyvelerin de yetiştirildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat