Anamur Belediyesi araç envanterine bir iş makinesi dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yol çalışmalarında kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla bir iş makinesi alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, aracın hayırlı olması temennisinde bulundu.???????