Anamur Belediye Başkanı Kılınç'tan esnaf odasına ziyaret - Haberler
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Anamur Belediye Başkanı Kılınç'tan esnaf odasına ziyaret

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur Belediye Başkanı Kılınç'tan esnaf odasına ziyaret

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Kılınç, ziyaretinde, oda başkanı Özkan Poçulu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Kılınç, görevine yeni başlayan Poçulu'ya başarı diledi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Hidayet Kılınç, Güncel, Haber

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