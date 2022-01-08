Anamur Belediye Başkanı Kılınç, "Sahil Porjesi"ni inceledi
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede yapımına devam edilen "Sahil Projesi"ni basın mensuplarına tanıttı.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede yapımına devam edilen "Sahil Projesi"ni basın mensuplarına tanıttı.
Sahil bandında devam eden çalışmaları inceleyen Kılınç, proje hakkında gazetecilere bilgi verdi.
Kılınç, gazetecilere, projenin 95 dönümlük alanda yapıldığını söyledi.
Başkan Kılınç, projenin ilk etabını da 1 Mayıs'ta tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, tamamlandığında örnek bir sahile kavuşacaklarını aktardı.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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