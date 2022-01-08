Anamur Belediye Başkanı Kılınç, "Sahil Porjesi"ni inceledi - Haberler
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Anamur Belediye Başkanı Kılınç, "Sahil Porjesi"ni inceledi

Anamur Belediye Başkanı Kılınç,
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede yapımına devam edilen "Sahil Projesi"ni basın mensuplarına tanıttı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ilçede yapımına devam edilen "Sahil Projesi"ni basın mensuplarına tanıttı.

Sahil bandında devam eden çalışmaları inceleyen Kılınç, proje hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Kılınç, gazetecilere, projenin 95 dönümlük alanda yapıldığını söyledi.

Başkan Kılınç, projenin ilk etabını da 1 Mayıs'ta tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, tamamlandığında örnek bir sahile kavuşacaklarını aktardı.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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