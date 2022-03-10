Anamur Belediye Başkanı Kılınç, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anamur Belediye Başkanı Kılınç, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

AA - İbrahim Polat - Güncel
 - Güncelleme:
Anamur Belediye Başkanı Kılınç, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, sağlık durumuna ilişkin açıklamaya yaptı.

ANKARA (AA) - Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, sağlık durumuna ilişkin açıklamaya yaptı.

Kılınç, yazılı açıklamasında, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da ameliyat olduğunu belirtti.

Ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Kılınç, doktor tavsiyesi üzerine bir süre evinde dinleneceğini kaydetti.

Şu an için sağlığında herhangi bir problemin olmadığını aktaran Kılınç, "Ameliyat sonrasında tedavimin tamamlanabilmesi için bir süre daha telefonlarımın kapalı olacağını da belirtmek istiyor, anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Kısa süre içerisinde tedavimizi tamamlayarak görevimizin başına döneceğimizi ve ilçemize yaptığımız çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Kılınç, ameliyatı sonrasında kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

?

AA / İbrahim Polat - Güncel

Hidayet Kılınç, Ameliyat, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title