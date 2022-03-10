Anamur Belediye Başkanı Kılınç, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

ANKARA (AA) - Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, sağlık durumuna ilişkin açıklamaya yaptı.

Kılınç, yazılı açıklamasında, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da ameliyat olduğunu belirtti.

Ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Kılınç, doktor tavsiyesi üzerine bir süre evinde dinleneceğini kaydetti.

Şu an için sağlığında herhangi bir problemin olmadığını aktaran Kılınç, "Ameliyat sonrasında tedavimin tamamlanabilmesi için bir süre daha telefonlarımın kapalı olacağını da belirtmek istiyor, anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Kısa süre içerisinde tedavimizi tamamlayarak görevimizin başına döneceğimizi ve ilçemize yaptığımız çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Kılınç, ameliyatı sonrasında kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

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