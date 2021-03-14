Anamur Belediye Başkanı Kılınç, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
14.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:42
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Kılınç, ilçedeki hastanelerde görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını ziyaret edip 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Ziyarette konuşan Kılınç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlıkçıların özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat