Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Mersin'in Anamur ilçesi açıklarındaki Güzelyurt Körfezi'nde meydana gelen deprem, yerin 25,63 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor
Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz İlker Kaleli Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 11:39:27. #1.13#

title