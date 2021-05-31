Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
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Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Anamur açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MERSİN (İHA) – Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 09.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Mersin'in Anamur ilçesi açıklarındaki Güzelyurt Körfezi'nde meydana gelen deprem, yerin 25,63 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
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