Anamız Var filmi konusu ne? Anamız Var filmi oyuncular, özeti
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Hasan Doğan, Türkiye, Rusya, Sinema, Magazin, Güncel

Anamız Var filmi konusu ne? Anamız Var filmi oyuncular, özeti

Anamız Var filmi nerede çekildi? Mahalledeki tüm bekar gençleri evlendirmekle ilgilenne Ülfet Teyze'nin yeni hedefi ise Rusya'dan gelen oğlu Oğuz'dur. Ancak Oğuz'un herkesten sakladığı sırrı nedeniyle işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu durumda Ülfet'in Firdevs adında da bir düşmanı vardır. Anamız Var filmi oyuncuları, konusu haberimizde.

07.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:23
Anamız Var filmi konusu ne? Anamız Var filmi oyuncular, özeti

Anamız Var filmi Türkiye ve ABD'de çekildi. Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği Anamız Var başrollerinde ise Alper Saldıran, Füsun Demirel yer alıyor. 2019 yılında vizyona giren yerli komedi filmi Anamız Var filminde Ülfet Teyze, Firdevs'in tüm düşmanlığını kazansa da oğlu Oğuz için elinden geleni yapacaktır. Oğuz'un izdivacı mahalleyi ikiye bölmüştür. İşte, Anamız Var filmi hakkında detaylar...

ANAMIZ VAR FİLMİ KONUSU

Evlendirme makinesi olan Ülfet Teyze tek oğlu Oğuz'un hasretiyle yanıp tutuşmaktadır. Mahallede uçan kuşu bile evlendiren Ülfet Teyze'nin en büyük düşmanı ise Firdevs'tir. Ülfet, Firdevs'in oğlunu da evlendirmiştir, fakat Firdevs oğlunun mürüvvetini beğenmemiştir. Bu yüzden Ülfet'e karşı düşmanlık beslemektedir.

Anamız Var filmi konusu ne? Anamız Var filmi oyuncular, özeti

Ülfet'in oğlu Oğuz yıllar sonra uzun bir izinle Rusya'dan Türkiye'ye gelir. Ülfet ise şu an elinde olan bütün baş göz dosyalarını kapatır ve Oğuz'u bu uzun izinde evlendirip göndermek ister. Firdevs ise savaş baltasını çıkarır ve Ülfet'in bu çabasını baltalamak üzere harekete geçer.

Fakat Oğuz, Rusya'dan gittiği gibi gelmiştir. Bu yüzden mahallede Ülfet taraftarları ve Firdevs taraftarları arasında müthiş bir istihbarat savaşı başlamıştır. Mahalleyi ikiye bölen Oğuz'un ise kalbi tek parça değildir.

Anamız Var filmi konusu ne? Anamız Var filmi oyuncular, özeti

Ülfet ile Firdevs'in amansız savaşında Oğuz'un sakladığı sır durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale sürükleyecektir.

Anamız Var filmi konusu ne? Anamız Var filmi oyuncular, özeti

ANAMIZ VAR OYUNCULARI

Hasan Doğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu iki güçlü kadının savşını konu edinen komedi türündeki film Anamız Var filmi oyuncu kadrosundaki isimler:

Alper Saldıran(Oğuz)

Füsun Demirel (Ülfet)

Birgül Ulusoy(Nimet)

Ali Rıza Tanyeli

Larysa Darmorost

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