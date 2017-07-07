Analizi Harbiyeli"Den Ek Süre Talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçen ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen eski Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç'ın yargılanmasına devam edildi.



Kulaç, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde avukatının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, Kulaç'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve FETÖ üyeliğiyle cezalandırılmasını talep etti.



Savunması için söz verilen Kulaç, dosyadaki belgelerin kendisine ulaşmadığını, bunun için yeterli ve doğru savunma yapamayacağını belirterek, "Bu haliyle savunma yapmam mümkün değil. Savunma hakkından vazgeçmiyorum, eksikliklerin giderilmesinin ardından savunma yapacağım." diye konuştu.



ByLock kullanmadığını ileri süren Kulaç, programın yüklü olduğu belirtilen telefonu, iddia edilen tarihten 13 ay sonra bayiden sıfır olarak satın aldığını, faturasının da mevcut olduğunu savundu.



Kulaç'ın avukatı ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenilen müvekkilinin sağlam şekilde savunma yapması gerektiğini, bu nedenle dava dosyasının kendisine ulaştırılmasını, ek süre verilmesini ve karar duruşmasında Kulaç'ın bizzat bulunmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, dosyanın bir örneğinin UYAP üzerinden Kulaç'a gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Dava süreci



İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli Ömer Kulaç, FETÖ'nün darbe girişiminde, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" görevini icra etmek için 15 Temmuz akşamı Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıkmış, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken Hacıbektaş ilçesinde çıkan çatışmada yakalanmış ve 17 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Kulaç hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



Ayrıca, Kulaç'ın darbe girişimine yönelik paylaşımlarda bulunan "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.