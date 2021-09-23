Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı - Haberler
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Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel
Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Ağustos Ayı Kuraklık Analiz raporları yayımlandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Ağustos Ayı Kuraklık Analiz raporları yayımlandı. Meteorolojik kuraklık durumunu gösteren haritalarda, Ege Bölgesi'nin tamamı, Marmara'nın İstanbul dahil büyük kısmı, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da bazı bölgeler için 'acil durum' uyarısının da bulunduğu, 'şiddetli kurak' ağustos ayı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yayımlanan sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarının ardından, meteorolojik kuraklık durumunu gösteren aylık haritalar da paylaşıldı. Meteorolojik kuraklık analiz haritaları, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) şeklinde iki farklı metotla belirleniyor. Bu yılbaşından beri tüm aylarda Türkiye'nin birçok bölgesinde meteorolojik kuraklık anlamında tehlikeli seviyeler yaşanırken, geçen aylarda özellikle Güneydoğu ve Doğu ve Akdeniz bölgelerindeki şiddetli kuraklık tehlikesi, ağustos ayında ise Ege ve Marmara bölgelerinde kendini gösterdi.

PNI metoduna göre 2021 Ağustos ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na göre, 1 aylık (Ağustos 2021) haritada, Ege Bölgesi'nin tamamı, Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil, Tekirdağ haricindeki diğer bölgeler için 'acil durum' ibaresiyle de uyarının bulunduğu 'şiddetli kurak' ölçümü yapıldı.

'Şiddetli kurak' ölçümü Karaman, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın bazı bölgeleri, Kilis ve Şanlıurfa'nın güney sınırları, İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Eskişehir ve Ankara bölgelerinde, Doğu Anadolu'da ise Ağrı ve Van'da yapıldı. Şiddetli kuraklık yaşanan bölgelerin çevrelerinde ise orta ve hafif kurak ölçümü yapılan alanlar da bulunuyor. Yurdun diğer tüm kesimleri için meteorolojik kuraklık ölçümlerinin, 'risk yok' ibaresinin de bulunduğu 'normal ve üzeri' olması ise sevindirdi.

OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK YAŞANIYOR

İkinci metot olan SPI'ya göre ise son 3 aylık verilerde, diğer aylara göre daha umut verici bir tablo ortaya çıktı. Geçen ayların büyük kısmında 'olağanüstü kurak', 'çok şiddetli kurak' ve 'şiddetli kurak' alanlar büyük dikkat çekerken, son 3 ay için Doğu ve Güneydoğu'nun bazı bölgeleriyle, güney kesimlerde yine bazı alanlarda 'orta kurak' ölçümü yapıldı. Bu haritada olağanüstü, çok şiddetli veya şiddetli kurak tehlikesi yer almıyor. Yurdun birçok kesiminde normal civarı ölçümler yapılırken, ağırlıklı olarak hafif, orta veya çok nemli yaşandığı görüldü. Karadeniz ve Akdeniz'de Sinop ve Antalya başta olmak üzere bazı illerde de aşırı ve olağanüstü nemli günler yaşandı.


Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı

Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı

Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Analiz raporları yayımlandı; ağustos ayı 'şiddetli kurak' yaşandı - Haberler
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