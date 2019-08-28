Analiz: Putin-Erdoğan zirvesi sonrası tarafların pozisyonları değişti mi?

28.08.2019 09:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da Suriye ana gündem maddesiyle gerçekleştirdikleri kritik görüşme, sahadaki iki ortağın önümüzdeki dönemde politikalarının ve pozisyonlarının ne oranda örtüşeceği sorusunu gündeme taşıdı.



Suriye ordusunun son dönemde operasyonlarını yoğunlaştırdığı ve muhaliflerin büyük bölümde hakimiyeti ele geçirdiği İdlib vilayeti ve Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusunda kuracağı güvenli bölge konusunda Rusya'nın yaklaşımı, görüşmelerin ana omurgasını oluşturdu. Euronews.com'da Görüntüle