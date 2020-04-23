Analiz: Belçika'nın Covid-19 ölüm istatistikleri güvenilir mi? Dünya genelinde hayatı felç eden Covid-19 salgını gerçek anlamda kaç kişinin hayatına mal oldu?

Dünya genelinde hayatı felç eden Covid-19 salgını gerçek anlamda kaç kişinin hayatına mal oldu?

Bir milyardan fazla nüfuslu Çin, ölü sayısı konusunda gerçek rakamları açıklamamakla suçlanıyor. Cuma günü Radio Free Asia'ya konuşan Vuhan kentinde yaşayan bir kişi, "Ölüleri yakma işlemleri sürekli devam ediyor, bu kadar az sayıda insanın ölmüş olması mümkün mü?" dedi. Euronews.com'da Görüntüle