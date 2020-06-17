Analitik Yönetim Danışmanlığı Nedir? Simarter Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Günal, analitik yönetim danışmanlığının ne olduğunu anlattı.

Simarter Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Günal, analitik yönetim danışmanlığının ne olduğunu anlattı. Analitik yönetim danışmanlığını yönetim danışmanlığının bir kolu olarak gördüğünü söyleyen Günal, bu kavramın yönetimler için ihtiyaç duyulan 'bilgilendirilmiş karar' denilen yöntem kümesini kapsadığını aktardı.

Günal, yöntemler kümesi içerisinde matematiksel ve sezgisel optimizasyon, simülasyon ve veri analizi gibi konuların olduğunu belirterek yönetimlere, verilerin kullanılmasıyla yönetimi kolaylaştıracak hizmetler sunmayı hedeflediklerini aktardı.