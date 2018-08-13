Analistlerden Manipülasyon Uyarısı: Bankacılık Sektörünün Döviz Riski Yok

Türk bankacılık sektörünün herhangi bir şekilde döviz riski bulunmadığını vurgulayan ekonomistler, sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlara dikkati çekerek, döviz mevduatlarının belli bir kur üzerinden TL'ye çevrileceği söylentilerinin asla gerçeği yansıtmadığını vurguladı.