Analistlerden İlginç İddia!

Apple, bu sene üç telefon çıkardı: süper pahalı iPhone X, daha geleneksel iPhone 8 ve iPhone 8 Plus. Tüketici İstihbaratı Araştırma Ortakları'ndan (CIRP) gelen yeni bir rapora göre, daha geleneksel ve hesaplı modeller satışların büyük bölümünü oluşturuyor.



İLGİLİ HABER iPhone X çok mu pahalı?



CIRP'ın söylediğine göre, iPhone X, satışta olduğu ilk 30 gün boyunca iPhone satışlarının %30'unu meydana getirdi. Diğer yandan, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışların %40'ını oluşturdu, ilki %23 ile daha popüler, ikincisi ise %17'yi kaplıyor.



Daha eski iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri ise toplam satışlarda %20 ile beşinci sırayı aldılar. Bu modeller hala Apple'dan doğrudan satın alınabiliyorlar, çünkü firma eski modelleri daha hesaplı fiyata satma adetini devam ettiriyor.



İLGİLİ HABER iPhone X'e "kaşla oynanan" oyun



Tabii bu istatistikler sadece dışarıdan piyasa analizlerine dayanıyorlar ve Apple tarafından resmi olarak yayınlanmış bilgiler değiller. Tim Cook'un kendisi bize firmasının tam olarak ne kadar sattığını söyleyene kadar, eğitimli tahminlerden alacağımız bilgilerle sınırlıyız. Yine de, bu analizde iPhone 8 ve 8 Plus'ın zirvede olması ilginç bir şey.