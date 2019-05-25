Analistler: Huawei akıllı telefon piyasasından silinebilir

Analistler: Huawei akıllı telefon piyasasından silinebilir

Analistler, ABD’nin yaptırımlarının hedefindeki şirket Huawei’in sevkiyatlarının yılın önümüzdeki çeyreğinde sevkiyatlarının iptal edilmeye başlayacağını ve şirketin uluslararası akıllı telefon pazarından silinme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Analistler: Huawei akıllı telefon piyasasından silinebilir

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hedefindeki Çinli telefon üreticisi Huawei'in sevkiyatlarının yılın önümüzdeki çeyreğinde iptal edilmeye başlayacağını ve şirketin uluslararası akıllı telefon pazarından silinme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Araştırma ve analiz şirketi Fubon ile Strategy Analytics'e göre dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei'in satışlarının 2019 yılı içerisinde yüzde 4 ile yüzde 24 arasında düşecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et