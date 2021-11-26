Analistler, AB Karbon Fiyat Tahminlerini Yükseltti

Küresel gaz fiyatlarındaki yükseliş, bazı elektrik üreticilerinin daha fazla kirletici kömürü tercih etmesine ve karbon izinlerine yönelik talebin artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, analistler Avrupa karbon piyasası ortalama fiyat tahminlerini yükselttiler.

Reuters'in sekiz analistle yaptığı bir ankete göre, AB Tahsisatlarının (EUAs) 2021'de ton başına ortalama 55, 88 Euro ve 2022'de 69, 87 Euro olması beklenmektedir. Bu durum, Temmuz ayında yapılan tahminlere göre sırasıyla %7, 4 ve %12, 1 artışa tekabül etmektedir.

2023'te fiyatlar için ortalama tahmin, %16, 8'lik bir artışı temsil eden ton başına 72, 04 avro idi.

Üreticileri, enerji şirketlerini ve havayollarını saldıkları her bir ton karbondioksit için ödeme yapmaya zorlayan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (ETS), AB'nin net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %55 oranında azaltma çabalarının merkezinde yer alıyor.

Karşılaştırmalı Avrupa gaz fiyatları, küresel bir enerji krizinin ortasında son Reuters anketinden bu yana son üç ayda yaklaşık %140 arttı. Bu artış, bazı elektrik üreticilerinin gaz santrallerine kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla karbondioksit emisyonu üreten kömür yakmasını daha ekonomik hale getirdi.

ClearBlue'da karbon piyasası analisti Goda Aglinskaite, gazdan kömüre geçiş eğrisine bakıldığında, EUA piyasasının bu kış boyunca kömür kullanımını ve ardından 2022 ilkbahar/yaz'da gaza dönüşü fiyatladığını ifade etmiştir.

Analistler, gaz fiyatları düşerse ve kömür kullanımı zayıflarsa karbon fiyatlarının düşebileceğini, ancak karbon piyasasına yönelik reformların daha uzun vadede destek sağlayacağını söyledi.

AB teklifleri ve daha güçlü talep nedeniyle gösterge AB karbon fiyatları, bu yıl iki katına çıkarak ton başına 60 avroya ulaştı.

Vertis analisti Bernadett Papp, "Fit for 55 paketindeki reform önerileriyle ilgili siyasi müzakereler, karbon fiyatının önemli ölçüde düşmesini önleyecektir" ifadesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletlerinin dahil olduğu iki yıla kadar sürecek müzakerelerin ardından söz konusu önerilerin, ancak yasalaşacağı öngörülmektedir.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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