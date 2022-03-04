ANALİG kayak yarışları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Palandöken'de yapılması planlanan yarışlar bugüne ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın kayaklı koşu yarışları başladı. Kandilli Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışlara, 13 ilden 134 sporcu katılıyor. Sporcular, parkurları kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılması planlanan Alp Disiplini Yarışları ise şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendi. Yarışların bugün yapılması planlanıyor. Kandilli de yapılan Kayaklı Koşu Yarışlarının ilk günü başarıyla tamamlandı. Yarışlarda iki gün müsabakaları bugün yapılacak ve dereceye giren kayakçılara ödülleri verilecek. Kayaklı koşuda ödüller Kandilli Kayak Merkezi'nde verilecek. Alp Disiplininde ise ödüller Palandöken Kayak Merkezi'nde BŞB Kapsül Kafe önündeki platformda sahiplerini bulacak.

Kayaklı Koşu Yarışlarının birinci gününde dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

16 yaş altı erkekler: 1.Sadi Oglaga, 2.Abdullah Koç, 3.Abdussamed Kılıçaslan

16 yaş altı kızlar: 1.Dilan Çetin, 2. Zülal Türk, 3. Özgener Köksal

18 yaş altı erkekler: 1.Ali İhsan Koca, 2. Kerem Alım, 3.İnan Kızılboğa

18 yaş altı kızlar: 1. Sedanur Taşçı, 2. Rabia Neval Tekin, 3. Nurefşan Çinar. - ERZURUM