Analig Hentbol Takımları Çeyrek Finalde
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'da düzenlenen Analig Hentbol Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımları Çeyrek Finale yükseldi.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'da düzenlenen Analig Hentbol Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımları Çeyrek Finale yükseldi.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Grup müsabakaları 27 - 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Aksaray'ın ev sahipliğinde yapıldı.
Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan kız ve erkek takımları gruplardan çıkarak 28 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak olan Çeyrek Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde Çeyrek Finale yükselen Hentbol kız ve erkek takımlarını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ