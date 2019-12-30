Analig Hentbol Takımları Çeyrek Finalde

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:51

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'da düzenlenen Analig Hentbol Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımları Çeyrek Finale yükseldi.



Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Grup müsabakaları 27 - 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Aksaray'ın ev sahipliğinde yapıldı.



Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan kız ve erkek takımları gruplardan çıkarak 28 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak olan Çeyrek Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde Çeyrek Finale yükselen Hentbol kız ve erkek takımlarını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA