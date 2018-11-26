Anakentspor Dragon Bot Takımı Dünya Arenasına Çıkıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Dragon Bot Takımı, gelecek yıl 6-9 Kasım'da Katar'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına davet edildi.

Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Corporate Games Dragon Bot yarışmasında şampiyon olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Dragon Bot Takımı, Katar'ı Doha kentinde 6-9 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek olan Corporate Games Dünya Şampiyonası'na davet edildi. Dünya arenasına davet edildikleri için mutlu olduklarını belirten antrenör Zafer Benli, "Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

- Samsun