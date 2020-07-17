ANAKARA MSB Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA