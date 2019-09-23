Anakara'da "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler" zirvesi

23.09.2019 14:04

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler" zirvesinde Pursaklar Belediyesi, Ankara kedisiyle yerini aldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresiumda düzenlenen fuarda, Anadolu'dan dünyaya markalaşarak açılacak olan ürünlerin yer alıyor.

Fuarda ayrıca Pursaklar'ın simgelerinden biri haline gelen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan "Ankara kedilerinin" tanıtımı yapıldı.

Pursaklar Belediyesi, Anadolu'nun önemli bir değeri olan Ankara kedisini dünyaya tanıtmayı, sayılarını çoğaltmayı ve daha çok evde evcil hayvan olarak bakılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda çalışan Pursaklar Belediyesi, Ankara'nın kültür mirasına sahip çıkmak için girişimlerde bulunup, "Ankara Kedisi Güzellik Yarışması" ile bunun patentini aldı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara kedileri sayesinde Pursaklar Belediyesi, en ilgi çeken stantlardan biri oldu.

Kaynak: AA