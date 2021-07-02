Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalıp kaçtı, polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalıp kaçtı, polise yakalandı

Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalıp kaçtı, polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan otomobili çalıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan otomobili çalıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Muratlı Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 59 NF 889 plakalı otomobilin yanına yanaşan M.A. adlı şüpheli, anahtarı üzerinde olan aracı çalarak hızla uzaklaştı. Otomobil ile Çorlu'ya hareket eden şüpheli M.A., bir süre sonra yeniden Muratlı'ya döndü.

İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sıkı bir takip sonucu çalıntı otomobilin izini kısa sürede buldu. Araca el konularak sahibine teslim edilirken, şüpheli M.A. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Diğer taraftan, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, vatandaşların araç hırsızlarına karşı dikkatli olmaları, araç üzerinde anahtarlarını ve özel değerli eşyalarını bırakmamaları istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi
Poşet içinde akıllara durgunluk veren düzenek! Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakalandı
Poşet içinde akıllara durgunluk veren düzenek! Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakalandı
Köpeklerin ortaya çıkardığı cesetlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok
Köpeklerin ortaya çıkardığı cesetlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Lütfü Türkkan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cedi Osman Metin Oktay Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalıp kaçtı, polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 19:58:16. #1.14#

title