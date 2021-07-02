Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalıp kaçtı, polise yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan otomobili çalıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde anahtarı üzerinde bulunan otomobili çalıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Muratlı Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 59 NF 889 plakalı otomobilin yanına yanaşan M.A. adlı şüpheli, anahtarı üzerinde olan aracı çalarak hızla uzaklaştı. Otomobil ile Çorlu'ya hareket eden şüpheli M.A., bir süre sonra yeniden Muratlı'ya döndü.

İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sıkı bir takip sonucu çalıntı otomobilin izini kısa sürede buldu. Araca el konularak sahibine teslim edilirken, şüpheli M.A. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Diğer taraftan, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, vatandaşların araç hırsızlarına karşı dikkatli olmaları, araç üzerinde anahtarlarını ve özel değerli eşyalarını bırakmamaları istendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı