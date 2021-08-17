Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
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Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü

Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da anahtarı evin içinde unutunca evine balkondan girmek isteyen bir kişi 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

Samsun'da anahtarı evin içinde unutunca evine balkondan girmek isteyen bir kişi 3. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Başar B., anahtarı evde unutunca evine girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Dışarıdan kapıyı zorlayan Başar B. kapıyı bir türlü açamayınca 3. kattaki evine girmek için merdiven havalandırma penceresine merdivenle çıktı. Buradan dışarı sarkarak üzüm asmasına tutunup balkondan evine girmek istedi. Bu sırada tuttuğu üzüm asması elinden kurtulan Başar B., 3. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Başar B., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü
Anahtarı evde unutup balkondan eve girmek isterken 3. kattan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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