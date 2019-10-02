Anahtarcı Ahmet ile "Linda"nın dostluğu

02.10.2019 12:02

Tekirdağ'da 35 yıldır anahtarcılık yapan Ahmet Kormanlı'nın, 3 yıl önce ölmek üzereyken sokakta bulduğu ve "Linda" ismini verdiği kediyle kurduğu dostluk, hayvan sevgisine güzel bir örnek oluşturuyor.

Her sabah Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'ndeki evinden 5 kilometre uzaklıkta Kolordu Caddesi'ndeki dükkanına yürüyerek gelen Kormanlı'yı, 15 kilogramlık kedisi "Linda" karşılıyor.

Kormanlı'ın sevgi gösterdiği ve özenle beslediği "Linda", esnaftan da ilgi görüyor.

"15 kilograma ulaştı"

Kormanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce ölmek üzereyken sokakta bulduğu "Linda" ile aralarında güçlü bir dostluk oluştuğunu söyledi.

Günde üç kez beslediği kedisini çok sevdiğini belirten Kormanlı, "Linda'ya üç senedir bakıyorum. Sabah geldiğimde beni dükkanın önünde karşılıyor. Onu bulduğumda çok zayıftı. Biraz fazla doyurdum galiba, 15 kilograma yaklaştı." dedi.

Kormanlı, kedisi için yaptığı masrafın karşılığını fazlasıyla aldığını ifade ederek, "Linda ekonomimi sarsmıyor, tam tersine Allah fazlalaştırıyor. Ne kadar masraf ediyorsam, 10 katı geliyor. Bazı komşular diyor ki 'çok yemek verme ölecek.' Sonra gülüp gidiyorlar. Mahallenin maskotu oldu. Ben kuş da besliyorum. Bazen kuşlarıma saldırıyor ama ben onu yine affediyorum. Geçinip gidiyoruz." diye konuştu.

Yemek verdiği zaman diğer kedilerin de dükkanın önüne toplandığını anlatan Kormanlı, "Linda"nın bu durumu kıskandığını söyledi.

"Hayvanlara yapılan eziyet çok günah"

Kormanlı, kedisinin her sabah koşa koşa yanına geldiğini ve dükkanı birlikte açtıklarını anlattı.

Ardından kahvaltılarını birlikte yaptıklarını dile getiren Kormanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Sonra kenara geçer, yatar. Hayvandan zarar gelmez. İnsandan zarar gelir ama hayvandan gelmez. Hayvanlara yapılan eziyet çok günah. Eskiden daha çok yapıyorlardı. Ama artık devletimiz yeni yasalar getirdi. Devletimiz daha sahip çıkıyor. Halk da artık duyarlılığını göstermeye başladı. Vatandaş hayvanları kolluyor."

Kaynak: AA