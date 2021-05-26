Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde "Pişmanım" dedi
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Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde "Pişmanım" dedi

Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde 'Pişmanım' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde araba anahtarı yüzünden çıktığı öne sürülen ve ölümle sonuçlanan kavganın cinayet şüphelisi geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde araba anahtarı yüzünden çıktığı öne sürülen ve ölümle sonuçlanan kavganın cinayet şüphelisi geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Cinayet şüphelisi adliyeye sevki sırasında gazetecilere "Pişmanım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ölümle sonuçlanan kavganın araba anahtarının verilip verilmemesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Olay, Hacıtuğrul Mahallesi Hürriyet Caddesi ile 88. Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ulaş P. ile şüphelinin babası yine aynı iş yerinde çalışan E.E. arasında araba anahtarını verip vermeme meselesinden çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Bu sırada olayın şüphelisi E.E.'nin babasıyla kavga ettiğini gördüğü Ulaş P.'yi göğüs, kol ve muhtelif yerlerinden kesici alet ile yaraladığı öğrenildi. Yaralı Ulaş P. ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli E.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumartesi Pazarı mevkiinde yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından savcılık soruşturması için cinayet şüphelisi E.E. Edremit Adliye Sarayına geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Gazetecilerin "Pişman mısınız" sorusuna "Pişmanım" diye cevap veren cinayet şüphelisi E.E.'nin savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde 'Pişmanım' dedi
Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde 'Pişmanım' dedi
Anahtar kavgasındaki cinayet şüphelisi adliye girişinde 'Pişmanım' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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