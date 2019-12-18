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Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN

Maç sonrası basın teknik direktörlerin basın açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi bir performans sergilemediklerini belirterek, "Beşiktaş forması ağır bir formadır.

18.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:58
Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN

Maç sonrası basın teknik direktörlerin basın açıklaması Teknik Direktörü , Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi bir performans sergilemediklerini belirterek, "Beşiktaş forması ağır bir formadır. İlk maçın 3-0 olması hiç önemli değil. Bugün itibariyle performanstan memnun değilim." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçın ardından - Abdullah Avcı - ERZİNCAN
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