Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Temel Atma Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde, demir yolu ulaşımımızda konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye, sinyalli hat uzunluğumuzu 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu da 5 bin 753 kilometreye çıkardık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde, demir yolu ulaşımımızda konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye, sinyalli hat uzunluğumuzu 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu da 5 bin 753 kilometreye çıkardık." dedi.

Karaismailoğlu, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, binlerce yıllık medeniyeti, kültürü ve zenginlikleriyle Anadolu'nun kalbi olan Kayseri'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ulaştırma ve haberleşmenin sadece betondan, taştan ve asfalttan ibaret olmadığını belirten Karaismailoğlu, her bir projede çevresel etkileri değerlendirerek ekonomiye ve kalkınmaya yönelik potansiyel katkıları ölçüp biçerek yola çıktıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en çok ülkeye uçan hava yollarına sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında 23 olan havalimanı sayımız bugün 56'ya yükseldi. Yeni İstanbul Havalimanı dünyada parmakla gösterilen büyüklükte bir proje. Şu anda inşası süren yeni havalimanlarımız da var. Her biri bulundukları illerin çehresini değiştiren bu büyük projeler, hep insanlarımız için. Limanlarımız ve tersanelerimiz giderek çağın gereklerine uygun bir şekilde gelişirken gemi inşa sanayinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Mavi vatanımızda ülkemizin ekonomik açıdan hakimiyetini yatırımlarla pekiştiriyoruz. Haberleşmede de sayısı her geçen gün artan uydularımızla bambaşka bir konuma geleceğiz. 5A uydumuzu yıl sonuna kadar uzaya göndereceğiz. Arkasından 5B gelecek. İlk yerli üretim uydumuz 6A ise 2022 yılında fırlatılacak. Onu da 6B izleyecek. Çok yakında kendi yaptığımız uydumuzla dünyada çok geniş bir coğrafyaya uydu hizmeti ihraç edeceğiz, yani teknolojimizi ihraç edeceğiz."

18 yılda ulaşım ve iletişim modları için 910,3 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bu meblağın 170,2 milyar lirası demir yollarına ayrıldı. Hükümetlerimiz döneminde, demir yolu ulaşımımızda konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye, sinyalli hat uzunluğumuzu 6 bin 526 kilometreye, elektrikli hat uzunluğumuzu da 5 bin 753 kilometreye çıkardık. Çalışmalarımızda, mevcut demir yollarının iyileştirmesinin yanı sıra yeni yüksek hızlı demir yollarını da yapıyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları ile dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı en büyük yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Ülkemiz, yapımı devam eden yüksek hızlı ve hızlı tren hattı projeleri ile uluslararası ulaşımın kalbi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projesi olan 431 kilometrelik Samsun-Sivas hattının, tüm alt ve üst yapılarını yenileyip, kısa bir süre önce hizmete açtık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, şehirlerarası demir yolu hatlarıyla birlikte kent içi demir yolu projelerinde de önemli projeleri biz yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, demir yolları yatırımlarına çok daha fazla ağırlık vereceğiz. Böylelikle ülkemizin hem yerelde hem bölgesinde hem de küresel anlamda bir lojistik süper güç olma hedefine hizmet edeceğiz."

Karaismailoğlu, 2003-2020 döneminde Kayseri'ye 6 milyar 346 milyon liranın üzerinde ulaşım ve iletişim yatırımı yaptıklarını, il sınırları içinde 294 kilometrelik demir yolu ağı bulunan Kayseri'yi hızlı demir yolu ile tanıştıracaklarını ifade etti.

Temeli atılacak tramvay hattı projesini 2 yılda bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Şehrin en önemli arterlerinden birinde raylı toplu taşıma imkanı sunacak olan bu hat, şehirler arası otobüs terminali, Şehir Hastanesi, Mobilyacılar Sitesi ve YHT Gar gibi önemli noktalara halkımızın güvenli ve konforlu şekilde erişimini sağlayacaktır. Proje güzergahı boyunca 14 kilometre ray döşeyeceğiz. Hattın kazısı, rayların montajı, durak donatıları, yaya geçitleri ve kavşak düzenlemeleri gibi işlerin tümü günlük hayatın sürdüğü mekanlarda icra edilecek." dedi.

Emniyet, kalite ve iş güvenliği öncelik

Karaismailoğlu, emniyet, kalite, iş güvenliği ve çevreyi rahatsız etmeden çalışmanın ilk hedefleri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ayrıca yüzde 60 yerlilik oranıyla üretilecek 5 tramvay aracını da temin edeceğiz. Hattımız tamamlandığında mevcut tramvaylarla taşınan yolcu sayısının günde 50 bin artacağını öngörüyoruz. Hattın fizibilite çalışmasının sonuçlarına göre, 30 yıllık projeksiyonda 28,2 milyon lira kara yolu işletme tasarrufu, 9,8 milyon lira kaza tasarrufu, 118 milyon lira üretim kazancı, 577 milyon lira zaman tasarrufu, 719 milyon lira hava kirliliği, gürültü kirliliği, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi hususlarda sağlanacak tasarruflar olmak üzere, toplam 1 milyar 452 milyon lira fayda sağlanması öngörülmektedir. Pandemi sürecinde değeri çok daha iyi anlaşılan şehir hastanelerimize halkımızın erişimini kolaylaştırmak için biz de bakanlık olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne giden 6 kilometrelik metroyu, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne giden 3 kilometrelik tramvay hattını, Bursa Şehir Hastanesi'ne giden 6 kilometrelik metroyu ve Kayseri'mizin Şehir Hastanesi'ne giden 7 kilometre uzunluğundaki bu tramvay hattını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah nice böyle hayırlı hizmetleri gerçekleştirmeye bizleri vesile kılsın."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkıkıç da sürekli gelişen ve güzelleşen Kayseri'ye yapılan yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından butona basılarak Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temeli atıldı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis, Mustafa Elitaş ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün