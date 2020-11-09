Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası
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Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası

09.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:15
Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası

Samsun'un Çarşamba ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası açıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi. Anafartalar İlkokulu öğrencileri için düzenlenen EBA Destek Noktası açılış töreninde konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "EBA Destek Noktası Kovid-19 sürecinde çok zorunlu hale geldi. Her çocuğun kısıtlama olmaksızın teknolojiyle buluşma zorunluluğu oluştu. Bu destek noktaları aynı materyalle birden fazla çocuğun işini görmesini sağlayacak. İlkokul öğrencilerimiz faydalandığı gibi ortaokul ve lise öğrencilerimizde faydalanacak. Üniversite okuyan, uzaktan eğitim gören öğrencilerimizin de imdadına yetişti. Bu projeyi çok değerli ve önemli görüyorum. Bizler de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber 85 tane EBA Destek Noktasını hayata geçirmiş olduk. Çocukları birbirlerinden koparmadan yeniden okul formatında hayata devam etmelerini ve eğitime devam etmelerini de sağlamış oldu. Aynı zamanda üniversiteye hazırlıkla alakalı bir kurs merkezi haline gelebileceğini düşünüyorum. Biz de elimizden ne geliyorsa yardım edeceğiz. İnşallah daha güzel işler yapmak hem sizlere hem de bizlere nasip olur. Bunların hepsi çocuklarımızın geleceği için. Çocuklarımız ne kadar donanımlı olursa memleket o kadar ileriye gider. Tekrardan hayırsever arkadaşlarımıza ve projede desteği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törenle ilgili konuşma yapan Anafartalar İlkokulu Müdürü İsa Kuru, "6 aydır çiçekleri okullarımızda buluşturamadık. Çiçeklerimiz solmak üzereydi. EBA platformu sayesinde bizim çiçeklerin ayağına gitmemiz gerekiyor. Onları tekrar sulayıp, tekrar hareketlendirip canlandırmamız gerekiyordu. Biz bunları yaptık ama bir sorun vardı. Bazılarına ulaşamıyorduk ve onlara ulaşmak zorundaydık. Bu amaçla EBA Destek Noktaları oluştu" şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından EBA Destek Noktasının açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi. - SAMSUN

Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası
Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası
Anafartalar İlkokulunda EBA Destek Noktası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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