Anadoluspor, Finale Yükseldi

Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele veren, tecrübeyle gençliğin harmanlandığı Anadoluspor Basketbol Kulübü, 3D Spor'u 76-66 mağlup ederek, finale yükseldi.

Gaziantep'te düzenlenen Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Anadoluspor Basketbol Kulübü, çıkışını sürdürüyor. Ligde büyük başarılara imza atan Anadoluspor, şampiyonluk için mücadelesini büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Şahinbey Spor Salonunda 3D Spor ile yarı final maçında karşılaşan Anadoluspor Basketbol Kulübü, rakibini 76-66 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Profesyonel liglerde yıllarca oynamış, Efes Pilsen altyapısından yetişen oyuncular ve takımı oluşturan diğer tecrübeli ve genç oyuncularla yarı finale kadar yükselen Anadoluspor Basketbol Kulübü Başkanı Tarık Bakır; 'Buraya kadar gelmelerinin tesadüf olmadığını ve bu başarının tecrübe ve gençliğin uyumu ile yakalandığını' söyledi. Kadrolarında bulunan profesyonel liglerde oynamış Hilmi Cantopçu, Yasin Taşdemir, ve Mazlum İlbaş ile Efes Pilsen altyapısından yetişen Ahmet Duman ve Hasan Çorman'ın ve takımı oluşturan diğer oyuncular; Erkan Aydın, Murat Savaşçı, Yusuf Yahşi, Eren Özgül, Sedatcan Ergün ile takım Koçu Subutay Kurmuş önderliğinde bu başarıya imza attılar."

Hedef Basketbol Okulu Açmak

Kulüp Başkanı Tarık Bakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Aydın, Subutay Kurmuş ve Murat Savaşçı; yakın zamanda sporcularımızın antrenörlüğünde basketbol okulu açma düşüncelerinin olduğunu ve Gaziantep'te basketboldan başlayarak diğer spor dallarını da ekleyerek çocukların ve gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde sporun önemine ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini misyon edindiklerini beyan ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA