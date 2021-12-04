Anadolukavağı'nda gemi ile tekne çarpıştı, iki kişi yaralandı - Haberler
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Anadolukavağı'nda gemi ile tekne çarpıştı, iki kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Anadolukavağı'nda gemi ile tekne çarpıştı, iki kişi yaralandı

Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesinin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesinin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. İki kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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