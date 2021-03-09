AnadoluJet'ten yurt içi ve KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli kampanya
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AnadoluJet'ten yurt içi ve KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli kampanya

09.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:38
AnadoluJet'ten yurt içi ve KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli kampanya

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, yurt içi ve KKTC uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma imkanı sunun "bahar kampanyası" başlattı.

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, yurt içi ve KKTC uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma imkanı sunun "bahar kampanyası" başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, 9-10-11 Mart'ta AnadoluJet web sitesi ve AnadoluJet mobil uygulaması üzerinden satın alacakları biletler ile 19 Mart-6 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç yüzde 30 indirimli uçma ayrıcalığı elde edeceği bildirildi.

Tüm yurt içi ve KKTC uçuşlarını kapsayan kampanyanın, tüm ücret paket ve sınıflarında geçerli olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bebek yolcular kampanya kapsamı dışındadır. 31 Mart'a kadar alınan biletlerde cezasız değişiklik hakkı bulunmaktadır. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi için AnadoluJet web sitesi ziyaret edilebilir, satın alınan biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik hakları ilgili ayrıntılı bilgi için 'Esnek Bilet Hakları' sayfası incelenebilir. AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye 0850 333 2 538 numaralı çağrı merkezinden ya da anadolujet.com adresinden ulaşabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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