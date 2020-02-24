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AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı

AnadoluJet'in, 29 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni yurt dışı uçuşları 1 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacağı açıklandı.

24.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:30
AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı

AnadoluJet'in, 29 Mart itibarıyla ve Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni yurt dışı uçuşları 1 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacağı açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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