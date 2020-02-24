AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı
AnadoluJet'in, 29 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni yurt dışı uçuşları 1 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacağı açıklandı.
24.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:30
AnadoluJet'in, 29 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından başlayacağı yeni yurt dışı uçuşları 1 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunacağı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com