AnadoluJet'ten yurt dışı hamlesi... 16 ülkede 28 noktaya uçacak

14.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:03

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın düşük maliyetli havayolu markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlatacağı yeni dış hat uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine bağlayacak. Yeni uçuş planlamasıyla birlikte AnadoluJet, 29 Mart'tan itibaren 16 ülkede 28 noktaya tarifeli seferlere başlıyor. Yeni uçuşların biletleri ise AnadoluJet ve THY satış kanallarında satışa açıldı.

Kurulduğu 2008 yılından bu yana, Türkiye'deki havalimanlarında 100 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren AnadoluJet, yeni uçuş ağı ile dünya şehirlerini birbirine bağlayacak. Uçuşlarını Türk Hava Yolları'nın 87 yıllık tecrübesiyle gerçekleştiren AnadoluJet, yeni planlamada yurt içi uçuşlarına yurt dışında 16 ülkede 28 noktayı ekleyecek. Toplam 57 uçağa ulaşacak filosu ile hizmet verecek olan AnadoluJet, THY'nin misafirlerine sağladığı seyahat memnuniyetini yeni uçuşlarına taşıyacak.

AnadoluJet'in yer hizmetlerinden teknik bakıma, tüm detaylar THY güvencesiyle gerçekleşirken, yurt dışı uçuşlarında da güvenlik ve konfor ön planda tutulacak. THY'nin Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine de devam edilecek.AYCI: ANADOLUJET'İN KAPILARINI DÜNYAYA AÇIYORUZTürk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Anadolujet'in yeni uçuş planlamasıyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Markamız Türk Hava Yolları'yla bugüne kadar milyonlarca yolcumuzu dünyanın dört bir yanına ulaştırdık. 29 Mart tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları markamız gibi AnadoluJet'in kapılarını da dünyaya açacak ve daha fazla sayıda yolcumuzu Türk misafirperverliği ile uçuşlarımızda ağırlayacağız. Yeni stratejimiz ile tarih boyunca binlerce farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş Anadolu'nun markası AnadoluJet'i dünyanın buluştuğu yeni havayolu konumuna taşımayı hedefliyoruz. Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine başarıyla bağlayacak." dedi.KOLTUK SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞAnadoluJet tamamı ekonomi sınıfından oluşan uçakları ile koltuk kapasitesinde yüzde 22'lik artış sağlayacak ve daha fazla yolcuya daha uygun fiyatlı hizmet sunacak. Yeni strateji ile arz edilen ek koltuk sayısı 1,2 milyon olacak. Yeni uçuş planlaması yurt içi ve yurt dışı uçuşlardaki bağlantılı uçuşlara da yüzde 30'un üzerinde katkı sağlayacak.AnadoluJet, THY'nin deneyimli kabin ve kokpit ekipleriyle Türkiye'de sunduğu benzersiz hizmeti şimdi yurt dışına seyahat edecek misafirleriyle buluşturmayı bekliyor. 29 Mart'ta başlayacak yeni uçuşlar için biletler AnadoluJet ve Türk Hava Yolları satış kanallarında satışa açıldı.İŞTE O YENİ HATLARYeni planlamaya göre AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı bazı seferler şu şekilde: -Kıbrıs Ercan Havalimanı haftada 23 sefer, -Kuveyt haftada 14 sefer,-Londra, Tahran, Tel Aviv, Tiflis, Brüksel, Berlin, Milano, Münih, Stutgart, Paris, Roma Viyana, Bahreyn, Bakü, Cidde, Bağdat, Erbil, Riyad, Frankfurt, Barselona, Amsterdam haftada 7 sefer,-Damman haftada 6 sefer-Abudabi ve Medine haftada 4 sefer

Kaynak: DHA