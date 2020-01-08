ANADOLUJET, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR
Haberler » Güncel » ANADOLUJET, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR - Haber

ANADOLUJET, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR

Türk Hava Yolları'nın (THY) bir markası olan AnadoluJet, yaz sezonuyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dış hat seferlerine başlayacak.

08.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:29
ANADOLUJET, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARINA BAŞLIYOR

'nın (THY) bir markası olan AnadoluJet, yaz sezonuyla birlikte Havalimanı'ndan dış hat seferlerine başlayacak. Konuyla ilgili olarak THY'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır" denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler