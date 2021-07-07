AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özel yolcu salonlarını hizmete açtı
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AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özel yolcu salonlarını hizmete açtı

AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özel yolcu salonlarını hizmete açtı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan iç ve dış hatlar özel yolcu salonlarını hizmete açtı.

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan iç ve dış hatlar özel yolcu salonlarını hizmete açtı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havalimanındaki iç ve dış hatlar özel yolcu salonlarında misafirlere ücretsiz internet hizmeti, sıcak-soğuk içecekler, tatlılar, taş fırında pişirilen simit ve pide ikramları eşliğinde dinlenme imkanı sunuluyor.

Özel yolcu salonlarını tercih eden misafirler, iç hatlar salon kapısına gelen otobüslerle uçağa doğrudan geçme imkanı elde ediyor. Dış hatlar salonuna özel uygulanan pasaport kontrolüyle hızlı geçiş avantajı ile zaman tasarrufu sağlanıyor.

AnadoluJet, özel yolcu salonlarındaki birçok ayrıcalığı açılışa özel fiyatlarla sunarken hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgilere "www.anadolujet.com" sitesinden ulaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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