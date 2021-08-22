AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e 23 Ağustos'ta direkt uçuşlara başlıyor
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AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e 23 Ağustos'ta direkt uçuşlara başlıyor

AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Antalya ve İzmir'e 23 Ağustos'ta direkt uçuşlara başlıyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Akdeniz ve Ege bölgelerinin gözde turizm noktaları Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlara başlıyor.

Türk Hava Yollarının (THY) başarılı markası AnadoluJet, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Akdeniz ve Ege bölgelerinin gözde turizm noktaları Antalya ve İzmir'e direkt uçuşlara başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos'tan başlayacak Antalya ve İzmir'e karşılıklı uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek.

Seferler, Antalya Havalimanı'ndan pazartesi, perşembe ve pazar saat 19.15'te, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise 21.25'te düzenlenecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 08.20'de, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te yapılacak.

Cezasız değişiklik hakkı

Bayrak taşıyıcı marka, Türkiye'nin fındık üreticisi konumundaki kentleri Ordu ve Giresun'un ortak havalimanından eşsiz doğa güzelliğine sahip Akdeniz ve Ege bölgelerinin inci şehirleri Antalya ve İzmir'e ayrıcalıklı hizmetlerle seyahat etme imkanı sunuyor.

Yolcular, 31 Mart 2022'e kadar satın alacakları biletlerde cezasız değişiklik hakkına sahip olacak.

Ayrıntılı bilgi için "www.anadolujet.com" resmi sitesini ziyaret edebilecek yolcular, satın alınan biletler üzerinde iptal, iade ve değişiklik haklarıyla ilgili detaylara "Esnek Bilet Hakları" sayfasından ulaşabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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