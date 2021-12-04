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AnadoluJet, İstanbul-Sharjah uçuşlarına başlıyor

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
AnadoluJet, İstanbul-Sharjah uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY), başarılı markası AnadoluJet, İstanbul-Sharjah (Şarika) uçuşlarına başlıyor.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), başarılı markası AnadoluJet, İstanbul-Sharjah (Şarika) uçuşlarına başlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı marka, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık ve turistik kentine, açılışa özel gidiş-dönüş 193 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor. 15 Aralık'tan itibaren İstanbul-Sharjah arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar haftanın 4 günü icra edilecek.

Seferler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba ve pazar günleri saat 23.15'te, salı günleri ise 23.20'de yapılacak. Şarika Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri yerel saatle 05.20'de gerçekleştirilecek.

AnadoluJet misafirleri, 31 Aralık'a kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

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AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri

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