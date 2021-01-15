AnadoluJet, İran ve Irak uçuşlarını başlattı
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AnadoluJet, İran ve Irak uçuşlarını başlattı

15.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:02
AnadoluJet, İran ve Irak uçuşlarını başlattı

AnadoluJet'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran ve Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil kentine tarifeli uçuşları başladı.

AnadoluJet'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran ve Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil kentine tarifeli uçuşları başladı.

Uluslararası uçuşlara 11 Haziran 2020'de yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, 15 Ocak 2021 itibarıyla İran ve Irak'a uçuş gerçekleştirecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İran'ın başkenti Tahran'a haftanın 5, Irak'ın başkenti Bağdat'a 2, Erbil'e ise haftanın 3 günü sefer düzenlenecek.

Bu şehirlere seyahat edecek yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tahran, Bağdat ve Erbil uçuşlarının biletlerini tüm satış kanalları üzerinden satın alabilecek. Yolcular, 31 Mart'a kadar satın aldıkları biletleri ücretsiz değiştirebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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