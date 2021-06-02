Anadolujet, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'yı Uçuş Ağına Ekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolujet, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'yı Uçuş Ağına Ekledi

Anadolujet, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'yı Uçuş Ağına Ekledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. AnadoluJet, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'yı 22 Mayıs tarihi itibarıyla uçuş ağına ekleyerek uçtuğu uluslararası nokta sayısını 47'ye çıkardı. Sofya Havalimanı'ndan Akdeniz'in tatil cenneti Antalya'ya icra edilecek uçuşlar ile AnadoluJet misafirleri, Anadolu'nun eşsiz güzellikteki tatil bölgesine seyahat etme imkanı bulacak.

22 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Sofya Havalimanı - Antalya arasında karşılıklı gerçekleşen uçuşlar haftanın 2 günü (çarşamba ve cumartesi) icra edilecek. Seferler, Antalya Havalimanı'ndan saat 11. 00'de, Sofya Havalimanı'ndan ise saat 13. 45'te düzenlenecek.

Kaynak: https://www. kircaalihaber. com/? pid=3&id_news=27302

Yayımlayan: Filibe Ticaret Ataşeliği

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Muharrem İnce Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Murat Boz Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Ozan Tufan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolujet, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'yı Uçuş Ağına Ekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:09:56. #1.15#

title