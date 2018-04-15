Anadolujet, Başarılı Acentelerini Ödüllendirdi

AnadoluJet, Anadolu'daki tüm uçuş noktalarından davet ettiği başarılı acentelerini 13-15 Nisan'da Alanya'da düzenlenen ödül töreninde bir araya getirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ödül töreni öncesi Alanya'nın önemli tarihi ve turistik merkezlerinin gezildiği bir organizasyon yapıldı.

AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş'ın konuşması ile başlayan törende, dereceye giren acentelere ödüllerinin verilmesinin ardından AnadoluJet'in 10. yıl pastası kesildi.

Geçen yılın başarıları, hedefleri ve AnadoluJet'in 10 yılda geldiği noktayı kaydeden Karakaş, "Yolcu beklenti ve ihtiyaçlarına, gelişen teknoloji, iş modeli gerçekleri ve yenilikçi yaklaşımlara cevap veren AnadoluJet; çıktığı bu yolculukta 5 uçaktan oluşan filosunu 2018 itibarıyla 38 uçağa çıkardı. AnadoluJet, Ankara ve İstanbul Sabiha Gökçen hublarından 41 havalimanına 69 hat sayısıyla uçuşlarını gerçekleştirmektedir. Anadolu illerinin kalkınmasında tetikleyici unsurlardan biri olmuş, henüz uçma deneyimi olmayan milyonlara ilk uçuş tecrübesi yaşatmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.