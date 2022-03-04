Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı - Haberler

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Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı

AA, Selami Küçükoğlu - Spor
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Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 251 sporcunun katıldığı organizasyon, bugün yapılan büyük slalom yarışlarıyla sona erdi.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Yarışların sonuçları şöyle:

14 yaş altı erkekler

1- Emin Başer

2- Akın Altuğ

3- Yaman Sandal

14 yaş altı kızlar

1- Yaprak Nur Seylan

2- Elif Doğa Bektaş

3- Tuana Özmel

16 yaş altı erkekler

1- Kaan Bal

2- Kerem Koçar

3- Bora Kumuk

16 yaş altı kızlar

1- İzlem Keysan

2- Ayşenaz Göktaş

3- Elif Zeynep Yazıcı

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları tamamlandı

Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Spor, Haberler

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