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Anadolu Yıldızlar Ligi hokey grup müsabakaları Osmaniye'de yapıldı

Anadolu Yıldızlar Ligi hokey grup müsabakaları Osmaniye'de yapıldı.

19.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:52
Anadolu Yıldızlar Ligi hokey grup müsabakaları Osmaniye'de yapıldı

Anadolu Yıldızlar Ligi hokey grup müsabakaları 'de yapıldı.


Tosyalı Salonu'nda oynanan müsabakalara 19 takımdan 240 sporcu katıldı.


Müsabakalar sonucunda kızlarda , Konya, Şanlıurfa ve Adıyaman, erkeklerde Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hakkı kazandı.


Grup müsabakalarında derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.

Kaynak: AA
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