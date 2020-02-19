Anadolu Yıldızlar Ligi hokey grup müsabakaları Osmaniye'de yapıldı
Anadolu Yıldızlar Ligi hokey grup müsabakaları Osmaniye'de yapıldı.
Anadolu Yıldızlar Ligi hokey grup müsabakaları Osmaniye'de yapıldı.
Tosyalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara 19 takımdan 240 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonucunda kızlarda Adana, Konya, Şanlıurfa ve Adıyaman, erkeklerde Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hakkı kazandı.
Grup müsabakalarında derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.