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Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları Hakkari'de yapılacak

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarının Hakkari'de yapılacağı bildirildi.

27.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:20
Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları Hakkari'de yapılacak

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarının 'de yapılacağı bildirildi.


Hakkari Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3-4 Ocak 2020 tarihlerinde Hakkari'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakalarına , Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Hakkari olmak üzere 10 ilin katılacağı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz ev sahipliği yapacak olan yarışmalara toplamda 170 sporcu katılacak. Yarışmalar, müdürlüğümüz spor salonunda yapılacak olup, bütün halkımız davetlidir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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