Anadolu Yayıncıları Derneği: "Kaftancıoğlu ve Özçağdaş tüm annelere saldırmıştır"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Üsküdar, Zabıta, Güncel

Anadolu Yayıncıları Derneği: "Kaftancıoğlu ve Özçağdaş tüm annelere saldırmıştır"

Anadolu Yayıncılar Derneği, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekmesini eleştirerek, "Kaftancıoğlu ve Özçağdaş tüm annelere saldırmıştır" dedi.

22.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:43
Anadolu Yayıncıları Derneği:

Anadolu Yayıncılar Derneği, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekmesini eleştirerek, "Kaftancıoğlu ve Özçağdaş tüm annelere saldırmıştır" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ailesine yönelik olarak yapılan yalan haber furyası dün akşam itibarıyla fiziki saldırıya dönüşmüştür. Altun ailesine yönelik kasıtlı yapılan maaş, kaçak yapı gibi haberler yetmemiş olacak ki CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş eve giderek fotoğraf çekmek istemiş ve psikolojik ve fizyolojik saldırıda bulunmuştur. CHP İlçe Başkanı zabıta memuru mudur? Kendisi emniyet yetkilisi midir? Gazeteci midir? Hangi hakla aile mahremiyetini hiçe saymıştır. Bir anne olan Fatmanur Altun ve çocuklarına yönelik bir saldırıda bulunmuştur. Kadın anadır. Kadın abladır. Bu yapılan hareket aynı zamanda uluslararası örgütlerin de evi hedef almasına neden olabilir. Altun ailesinin can güvenliği de tehlikeye girmiştir" denildi.

Konuyla ilgili konuşan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise "CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş dün saat 12.50 sıralarında, Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla gelmiş. Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başlamış. Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını söyleyerek evin önünden uzaklaşmıştır. Bu hareketiyle gözdağı mı vermektedir. Size huzurlu yaşam yok demek mi istemektedir. Buradan açık ve net olarak CHP İlçe Başkanını kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Burhan ayrıca şunları söyledi: "Gece yarısı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamayla bu çirkin saldırıyı sahiplenmiştir. Canan Hanım aileden ve Türk milletinden özür dilemelidir. Burası dağ başımı? Siz kim oluyorsunuz da aile mahrumiyetini hiçe sayıyorsunuz. Bu tavrınızla Sadece Fatmanur Hanım'a değil tüm annelere saldırdınız. Sizi kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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