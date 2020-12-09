Anadolu Yayıncılar Derneğinden "dijital platformlar kullandıkları haberler için ödeme yapsın" talebi
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Anadolu Yayıncılar Derneğinden "dijital platformlar kullandıkları haberler için ödeme yapsın" talebi

09.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:32
Anadolu Yayıncılar Derneğinden

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Google ve Facebook gibi şirketlerin, yerel medyadan aldıkları haberler karşılığında ödeme yapmasını sağlayacak bir yasa taslağı hazırlanması için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Google ve Facebook gibi şirketlerin, yerel medyadan aldıkları haberler karşılığında ödeme yapmasını sağlayacak bir yasa taslağı hazırlanması için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya hükümeti tarafından bu hafta meclise gönderilecek yasa taslağına göre, Google ve Facebook gibi şirketlerin, kullandıkları haberler için yerel yayıncılarla ödeme konusunda anlaşmaları gerekeceğini belirtti.

Anlaşma sağlanamadığı takdirde hükümetin bir hakem tayin edeceğine ve ücretin bu yolla belirleneceğine dikkati çeken Burhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de Google ve Facebook gibi dijital medya mecraları tarafından kullanılan yerel medya haberlerine telif ücreti ödenmesi hususunda, yerel medyadan aldıkları haberler karşılığında ödeme yapmalarını sağlayacak bir yasa taslağının hazırlanması için görüşmelerde bulunacağız. Dünyada bir ilk olarak Avustralya hükümetinin başlattığı girişimler sonucunda meclise sunulacak tasarının yasalaşması halinde, uygulama dünyaya emsal teşkil edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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