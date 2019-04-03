Anadolu Yayıncılar Derneğinden Aa'ya Destek

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Seçim sonuçlarını anında ve doğru verilerle bizlere ulaştıran Anadolu Ajansının, yurdun dört bir tarafından büyük bir özveri ve emekle yayınladığı sonuçlara ve haberlerine güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Burhan, yazılı açıklamasında, AA'nın, 31 Mart seçimleri sonrasında önceki seçimlerde olduğu gibi belli kesimler tarafından hedef alındığını belirtti.

Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan AA'nın yıpratılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Burhan, "Seçim sonuçlarını anında ve doğru verilerle bizlere ulaştıran AA'nın, yurdun dört bir tarafından büyük bir özveri ve emekle yayınladığı sonuçlara ve haberlerine güvenimiz tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllardır insanlar arasında nefret duyguları oluşturacak, korkuya, kaosa, düşmanlığa, paniğe ve yılgınlığa neden olacak her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak duran, toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa yöneltecek yayın yapmayı reddeden, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleşmiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan güzide kurumumuzun yıpratılmasını Anadolu Yayıncıları olarak asla kabul etmiyoruz.

Son günlerde Anadolu Ajansı yıpratılmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyetimizin en güzide kuruluşu, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen ajanslarından dünya markası Anadolu Ajansını yıpratmak kimseye fayda vermeyecektir. Anadolu Ajansı, saygın, güvenilir, şeffaf ve etkili bir kuruluşumuzdur. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Anadolu Ajansının faaliyetlerini destekliyor, saygılar sunuyoruz."

Kaynak: AA