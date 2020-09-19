Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Yunan gazetesine kınama
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Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Yunan gazetesine kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet nedeniyle Yunanistan'daki Demokratia gazetesini kınadı.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Yunan gazetesine kınama
19.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:05

Anadolu Yayıncılar Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet nedeniyle Yunanistan'daki Demokratia gazetesini kınadı.

Dernek Başkanı Sinan Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, gazetede yer alan ifadelerin gazetecilik ya da basın özgürlüğüyle hiçbir alakasının olmadığını ifade etti.

Burhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bu manşet, yayıncılıkla, gazetecilik ya da basın özgürlüğü ile hiçbir alakası olmayan, hasmane bir tutum içerisinde talimatla atılmış alçak bir manşettir. Eleştiri sınırlarını aşan, Hakaret ve küfre varan yazılar ve manşetler yunan gazetesinin ne kadar küçüldüğünün bir kanıtıdır. Siyasete eleştiri mutlaka vardır. Ama hakaret ve küfür asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Yunan gazetesini şiddetle kınadıklarını belirten Burhan, gazete yöneticilerini özür dilemeye çağırdı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ferdi Türkten
Ferdi Türkten
AA Editörü

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