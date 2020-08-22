Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Sinop gezisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Sinop gezisi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak Sinop'a gelen Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, kentin tarihi ve turistik mekanların gezdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Sinop gezisi
22.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:04

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak Sinop'a gelen Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, kentin tarihi ve turistik mekanların gezdi.

"Yeni Rota Sinop Medya Buluşması" programı kapsamında kentte bulunan heyet, milletvekili Maviş'in de katılımıyla Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Burada tarihi yapı hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan bilgi alan gazeteciler, daha sonra tarihi cezaevini gezerek, fotoğraf ve görüntü çekimi yaptı.

Cezaevi ziyaretinin ardından tekne turuna çıkan gazeteciler, kentin sahillerini gezdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, ulusal ve yerel medya temsilcilerini güzel Sinop'ta ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Sinop'un tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle bölgesinde ön plana çıkan bir kent olduğunu belirten Maviş, "Bu güzelliklerin gazeteler, televizyonlar aracılığıyla daha fazla kişiye ulaşmasını arzu ediyoruz. 'Yeni Rota Sinop Medya Buluşması'nı bu sebepten ötürü çok önemsiyoruz. Kentin bir milletvekili olarak tanıtım noktasında gayret içerisindeyiz. İnşallah Sinop hak ettiği değeri görecek." dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ise Sinop'a ilk kez geldiklerini ve gördükleri manzara karşısında çok etkilendiklerini anlattı.

Sinop'un muhteşem bir yer olduğunu aktaran Burhan, "Denizi, kumsalları, tarihi ve doğası ile gerçekten çok güzel bir kent. Tüm bu güzelliklerin sadece ülkemize değil, dünya insanlarına tanıtılması gerekiyor. Bizler üzerimize ne düşüyorsa bu noktada yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Burhan, ziyaretlerinde kendilerine her türlü desteği veren Vali Erol Karaömeroğlu ve Maviş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi Ekonomi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü 3. Sayfa
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
'Polisim' deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı
"Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sezen Aksu Onur Saylak Halit Ergenç
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Çocuk Bakan Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Sinop gezisi - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 17:04:06. #1.14#
title